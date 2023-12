Pompei: i ragazzi di ‘Tulipano art friendly’ sono stati i protagonisti del laboratorio di progettazione partecipata

Al via i laboratori di progettazione partecipata per la realizzazione delle nuove aree di sosta nel quadro degli eventi del Ministero della Cultura per la Giornata internazionale delle persone con disabilità a Pompei.





I ragazzi con autismo di ‘Tulipano art friendly’, modello di wellfare culturale del Tulipano coop sociale, e gli studenti del liceo statale ‘E. Pascal’ di Pompei delle Scienze Umane, accompagnati dal dirigente scolastico Filomena Zamboli e dalle docenti Carmela Carillo e Annamaria Forcellino, sono stati i protagonisti del laboratorio di progettazione partecipata promosso dal Parco archeologico di Pompei in collaborazione con la cooperativa Il Tulipano. A guidare i ragazzi nella progettazione delle nuove aree di sosta e di aggregazione del Parco, Paolo Mighetto responsabile dell'Area “Cura del verde” e Maurizio Bartolini, Giardiniere d'Arte del Parco, storico e restauratore di giardini. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività finalizzate all’inclusione dei ragazzi con spettro autistico.