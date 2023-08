Ferragosto, l'assessore Armato accoglie i visitatori: «Napoli è viva e vivace»

L'assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ha dato il benvenuto al Gran Caffè Gambrinus ai turisti che hanno scelto Napoli per questo lungo weekend, e poi ha fatto tappa all'infopoint in piazza del Plebiscito/Cesario Console dove si è intrattenuta con i visitatori.

«Napoli è viva e vivace, hotel e strutture extralberghiere stanno accogliendo migliaia di turisti, abbiamo un programma di eventi gratuiti molto variegato che va dalla musica alle visite guidate. Con le associazioni di categoria contiamo in città circa 150mila ospiti in questi giorni. Gli infopoint sono regolarmente aperti per offrire informazioni sulle attività in città o su come spostarsi. Aver ricevuto i complimenti da parte di turisti triestini, da una settimana in città, su come hanno trovato Napoli è per me un grande orgoglio» dichiara l'assessore Armato.