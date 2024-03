Università Parthenope: giornata di formazione presso il training center di Msc a Sorrento

Gli studenti del Corso di Studio in Conduzione del Mezzo Navale dell’Università Parthenope, accompagnati dal Coordinatore prof. Salvatore Gaglione e dai docenti proff. Silvio Del Pizzo, Silvia Pennino e Vincenzo Piscopo, hanno visitato ieri il Training Center MSC di Sorrento.

Durante la giornata, i ragazzi hanno potuto assistere a momenti di formazione guidati da Leonardo Massa, vice president Southern Europe e managing director Italia di MSC Crociere, e Marco Maresca, managing director di MSC Crew Services, che hanno illustrato ai ragazzi le attività e i dettagli operativi utili per tutti coloro che intendono lavorare a bordo delle navi da crociera, compresi gli ormai importanti temi legati alla sostenibilità ambientale.

Dopo le testimonianze dei due manager, è intervenuta anche Fortuna Izzo, del talent acquisition team di MSC Crociere, per raccontare ai ragazzi la vita di bordo, parlando anche di argomenti come la diversità e l’inclusività, visto che a bordo delle navi lavorano persone di oltre 70 nazionalità diverse.

La giornata è poi proseguita con una prova del simulatore di navigazione presente all’interno della struttura, che quotidianamente viene utilizzato dagli ufficiali di tutto il mondo di simulare le manovre delle navi della flotta MSC in qualsiasi porto del mondo, con qualsiasi condizione atmosferica.

«Tra il nostro Ateneo e la MSC Crociere prosegue una già attiva e proficua collaborazione, - ha sottolineato il Rettore dell’Università, Antonio Garofalo - grazie alla quale sono orgoglioso di poter avere già da tempo il prezioso contributo di Leonardo Massa nel nostro consiglio di amministrazione. L’università Parthenope ha una forte tradizione marittima che, negli anni, si è consolidata, offrendo ai nostri studenti importanti occasioni di formazione e di lavoro in questo fantastico settore. Speriamo di implementare sempre più le opportunità per i nostri studenti meritevoli, grazie alla proficua sinergia instaurata con un colosso della navigazione come MSC ed alle opportunità che offrirà ai nostri ragazzi».

«Tale visita - ha sottolineato il prof. Salvatore Gaglione - consolida i rapporti tra l'ateneo e la prestigiosa compagnia di navigazione interessata alle attività di ricerca dei docenti ed alle finalità formative del percorso di studi. In quest’ultimo ambito MSC offrirà agli studenti di “Conduzione del mezzo navale” la possibilità di svolgere attività di tirocinio a bordo delle navi della compagnia in qualità di Allievi Ufficiali di coperta e di macchina».

«La nostra flotta è in continua crescita grazie all’arrivo di nuove navi, di conseguenza siamo sempre alla ricerca di giovani da inserire all’interno degli equipaggi delle nuove unità. Per noi, i giovani di oggi sono gli ufficiali di domani e, pertanto, siamo contenti di condividere con questi studenti le nostre testimonianze, offrendo loro la visione concreta di chi già lavora sul campo, che va ad arricchire la formazione che stanno acquisendo attraverso gli studi universitari» ha affermato Leonardo Massa.

«L’Italia e, in particolare, la Campania hanno una tradizione marinara millenaria riconosciuta in tutto il mondo che non può e non deve perdersi - ha sottolineato Marco Maresca, managing director di MSC crew service - e questi giovani contribuiranno a tramandarla alle generazioni future. Siamo quindi orgogliosi di collaborare con l’Università Parthenope, organizzando questi momenti di formazione presso il nostro training center, una struttura di eccellenza in cui viene addestrato e aggiornato il personale marittimo proveniente da tutto il mondo.»