Mario Mattioli consigliere dell'istituto italiano per gli studi storici

Mario Mattioli subentra a Piero Craveri in qualità di consigliere dell’Istituto italiano per gli studi storici. Chiamato al posto dello storico recentemente scomparso, l'imprenditore napoletano nel campo dei trasporti marittimi è stato nominato dal Consiglio di amministrazione: «Va a consolidare il cambio generazionale ai vertici dell’Istituto fondato da Benedetto Croce e Raffaele Mattioli nel 1946 e conferma l’apertura ai settori imprenditoriali e industriali vivi dell’economia», si legge in una nota che segnala l'avvicendamento.

Mattioli è presidente del gruppo Ca.Fi.Ma., una società armatoriale di lunga e consolidata tradizione. Impegnato sul fronte della blue economy e della transizione ecologica, è stato presidente della Confitarma-Confederazione italiana armatori e dell’Assorimorchiatori: attualmente è presidente della Federazione del mare, che associa tutto il cluster italiano della blue economy, ed è consigliere dell’Unione industriali Napoli. Membro del comitato del Britannia steamship insurance association limited Uk e console generale onorario del Regno di Tailandia a Napoli e nel Sud-Italia, è anche consigliere del Fondo nazionale marittimi, ente che finanzia i progetti di formazione degli allievi ufficiali.