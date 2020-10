Anm Napoli, de Magistris applaude l'inchiesta sui dipendenti in malattia: «È l'ora di capire»

«È venuto finalmente il momento di capire chi gioca in maniera criminale sulla pelle dei napoletani, dell'azienda, dei lavoratori e dell'amministrazione comunale». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Crc, commentando l'indagine dei carabinieri sui disservizi nei trasporti pubblici che si sono registrati in città nelle scorse settimane per assenze di personale.

De Magistris si è detto «molto soddisfatto» dell'avvio dell'indagine ed ha ricordato come nei giorni scorsi abbia «fortemente denunciato non solo pubblicamente» quanto stava accadendo. «Quello che è accaduto - ha aggiunto - è di una gravità inaudita e quindi io mi auguro che questa indagine doverosa sia la più approfondita possibile e che si faccia luce su una delle pagine più brutte di un'azienda che ho personalmente contribuito a salvare e di cui sono orgoglioso della maggior parte dei lavoratori».

