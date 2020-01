LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:44

Una visita speciale questa mattina nel Comune di Bacoli. Il Ministro per i Beni e le attività culturali,, si è recato nella cittadina flegrea per visitare il Parco Archeologico di Cuma e laAd accoglierlo il direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei,, ed il sindaco. Quest'ultimo ha espresso grande soddisfazione, affermando: «Si tratta di un'occasione per far apprezzare al ministro la bellezza della cisterna d'epoca imperiale. Per prendere a cuore lo sviluppo vero del paese verso la valorizzazione che possa creare ricchezza e occupazione per il nostro territorio».