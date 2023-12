Castiello: «Dal Mit oltre 7 milioni per i trasporti in Campania»

A livello nazionale stanziati 119 milioni di euro per supportare enti locali e aziende del trasporto pubblico. È la strategia del Ministero delle Infrastrutture e i trasporti per far fronte all’aumento del costo dei carburanti sostenuto per l’alimentazione dei mezzi del Tpl.

Nel riparto dei fondi alla Campania vanno oltre 7 milioni di euro. «Per l'esattezza 7,3 milioni grazie al ministro Salvini - ha sottolineato Pina Castiello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Rapporti con il Parlamento - Il contributo risponde a esigenze con le quali bisogna fare i conti quotidianamente. Nella nostra regione - ha reso noto l'esponente della Lega - arriveranno 2.433.021,73 euro a ristoro dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022, e 4.866.043,45 euro come anticipazione per il terzo quadrimestre 2022. Non c'è un giorno - ha concluso Castiello - che dal Mit a trazione salviniana non arrivi una buona notizia per la Campania e per il Mezzogiorno: è la politica dei fatti, annunciata e messa in atto, di cui il Meridione e la nostra terra avevano un gran bisogno».