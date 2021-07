Comunali a Napoli, Giuseppe Alviti con Manfredi: la giravolta in 48 ore da Fiamma tricolore al Pd

Dalla Fiamma tricolore, alla discesa in campo con Gaetano Manfredi. Si è aperto il valzer delle candidature e come sempre alcune fanno più rumore di altre. Mentre Forza Italia continua ad attaccare il candidato sindaco di centrosinistra Manfredi sulla pulizia delle liste, Azzurri per Napoli (lista di Stanislao Lanzotti, ex capogruppo forzista in consiglio comunale, a supporto dell'ex rettore) ha imbarcato Giuseppe Alviti, presidente nazionale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati