Comunali a Napoli, è bagarre liste a sinistra: Manfredi vuole una coalizione leggera

Il nodo delle prossime ore, di Maresca e Manfredi, è quello delle liste. E se il secondo si trova alle prese con un affollamento, il primo paradossalmente si trova con il problema opposto. Insomma il candidato di centrosinistra, dovrebbe alla fine chiudere con 13 liste mentre il magistrato in campo per il centrodestra si ritroverebbe invece con 8-9. Uno scarto di 4-5 liste, insomma, è lo scenario più plausibile per ora. Nessun problema...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati