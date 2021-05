Comunali a Napoli. Bassolino a Scampia oltre i problemi: «Qui tante risorse civili»

Visita a Scampia del candidato sindaco Antonio Bassolino. «Una mattinata davvero interessante - racconta su Facebook - nell'Officina delle culture Gelsomina Verde, a Scampia. È un grande immobile di proprietà del Comune di Napoli che era abbandonato ed utilizzato come luogo di spaccio e consumo di stupefacenti. Fu dato in comodato d'uso all'associazione di Ciro Corona con facoltà di ospitare altre attività di volontariato. È stato trasformato in modo straordinario. Attualmente ci sono una biblioteca, un doposcuola, alcune palestre, un internet point, (R)esistenza Anticamorra che si occupa del reinserimento dei detenuti di Secondigliano. Proprio una bella esperienza che è doveroso sostenere e valorizzare, come altre a Scampia: un grande quartiere con tanti gravi problemi ma pieno di grandi risorse civili».

