Comunali a Napoli. Ciarambino: «Con Conte M5S più aperto, in lista chi non era con noi»

Allora onorevole Ciarambino, lei fa parte della cabina di regia per la campagna elettorale a Napoli. Il M5S sembra in ritardo sul confezionamento delle liste: come stanno le cose? Ci sono problematiche politiche o altro?

«Nessun ritardo, anzi. C'è stato molto interesse per il nostro progetto da parte di tanti mondi e personalità di valore che arricchiranno la nostra comunità e insieme ai quali lavoreremo per il futuro di Napoli. La lista del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati