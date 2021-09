Comunali a Napoli, Clemente: «Noi unica opzione di sinistra, con Manfredi fuoriusciti da Fi»

«Una 'sinistra che uniscè, come è stata definita l'opzione politica capitanata da Gaetano Manfredi, è solo una formula furba per continuare a voler dare un contorno politico a uno schieramento senza filtri, che tiene dentro tutto e il contrario di tutto». Lo dichiara la candidata sindaco di Napoli Alessandra Clemente.

«Vorrei sentire - prosegue Clemente - se all'interno della lista 'Azzurri per Napolì, formata dai fuoriusciti da Forza Italia, ci sia qualche esponente che si sente politicamente a sinistra se, ad esempio, donna di sinistra si sente Romina Moretto. Continuiamo ad assistere a scene da teatro dell'assurdo, come lo strano flirt tra un ex dirigente del Movimento Sociale Italiano e un ex dirigente del Pci. C'è una sola opzione coerentemente di sinistra, ecologista e moderna, lontana dagli accordi fatti non per un programma condiviso ma solo per il potere, ed è quella rappresentata dalla coalizione che mi sostiene. Noi non vogliamo amministrare e spartirci i soldi del Pnrr ma vogliamo amministrare Napoli per il bene dei napoletani, con le mani e la faccia pulite di chi lavora per il bene della propria comunità».