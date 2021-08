Comunali a Napoli. Manfredi, le liste salgono a 14: Gaudini e Borriello a rischio

Alla fine, per far quadrare il cerchio della composita alleanza del centrosinistra e del M5S che lo sostiene, il candidato sindaco Gaetano Manfredi deve schierare 14 liste rispetto alle 13 previste. In extremis - sul tavolo della coalizione - è arrivata «Napoli rinasce» che raggruppa gli Sfasteriati della consigliera comunale Maria Caniglia - molto vicina al governatore Vincenzo De Luca - e gli ex Verdi Marco Gaudini, attuale assessore ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati