Comunali a Napoli. L'allarme di Maresca: «La città affoga tra i rifiuti ovunque e si acquistano tricicli»

«Girando per Napoli tutti i giorni e per tutto il giorno ho constatato serie criticità legate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e deficienze croniche sul fronte dello spazzamento delle strade». Così il candidato a sindaco di Napoli Catello Maresca.

«In alcune aree siamo in condizioni davvero pietose, con pesanti problemi non solo di decoro per la riduzione di strade in immondezzai a cielo aperto, ma anche rischi seri sotto il profilo della sanità pubblica viste le temperature torride di questa settimana che ci mettiamo alle spalle. A fronte di questa situazione al limite della decenza, Città Metropolitana di Napoli spende quasi 150 mila euro per acquistare 8 tricicli a pedalata assistita elettricamente per l’igiene urbana di Napoli. Ora con tutto il rispetto per chi gestisce questi acquisti fatti nei modi in cui vengono fatti, mi pare più importante spendere risorse per liberare interi quartieri di Napoli dalla monnezza, pulire le strade, fare disinfestazioni e deblattizzazioni per rendere la vita ai napoletani più decorosa e per offrire ai turisti - che stanno per fortuna tornando - un biglietto da visita di Napoli che si avvicini alla normalità. Anche perché sul fronte rifiuti devo onestamente dire che non esistono centro e periferia, Napoli è sporca da Posillipo a Scampia, passando per il centro storico e finendo a Barra - San Giovanni».