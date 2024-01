Il Comune di Napoli approva il bilancio triennale: «Attenzione sui giovani e alla tutela del patrimonio»

«Come ben sappiamo, la situazione che abbiamo trovato era ben peggiore di quanto si potesse immaginare, sia in ordine alla situazione economico finanziaria, caratterizzata dal pesante deficit e dalla scarsissima riscossione, sia in ordine alla efficienza della macchina organizzativa, segnata da una carenza di organico insostenibile e da un avanzata anzianità del personale, nonché dall’assenza di una vera piattaforma digitale, da una debolezza delle municipalità, prive di un minimo di risorse», Così l'assessore Pier Paolo Baretta introduce la relazione sull'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 concordato dal Comune di Napoli.

Tra le misure messe in atto dall'amministrazione nell'ambito economico finanziario vi è il patto per Napoli, consistente nell'affidare la «riscossione coattiva ad una società specializzata, che ha cominciato il suo lavoro e prodotto i primi risultati», attraverso l'assunzione di circa 100 nuovi funzionari e l'affidamento delle risorse necessarie alle varie municipalità, così da poter affrontare le emergenze.

Il secondo punto preso in esame è la valorizzazione del patrimonio, attuata mediante la collaborazione con Invimit.

In questo senso è stata predisposta la creazione di una società pubblica del patrimonio, che - anche grazie al contributo del Pnrr - ha messo in atto alcune misure essenziali come la rete metropolitana, la rigenerazione del territorio, la pulizia e l'igiene pubblica.

Particolare attenzione è stata posta, poi, alle politiche giovanili, con l'implementazione di queste ultime all'interno dei programmi dell'Amministrazione.

«Napoli è la città metropolitana italiana col maggior numero di giovani. - spiega l'assessore - Si tratta di una straordinaria opportunità, un vantaggio di partenza invidiabile». Per questo motivo, il Comune ha predisposto diversi progetti, come il «Forum dei giovani», che puntano a tutelare i ragazzi, garantendo il diritto allo studio e incentivando le loro passioni.

Dunque, il nuovo documento approvato dal Comune di Napoli ha l'obiettivo di garantire il benessere dei cittadini sotto tutti gli aspetti della vita collettiva; partendo da un piano di investimenti e da un'adeguata gestione delle risorse del bilancio comunale. Tutto ciò con l'obittivo di costruire una «città normale» e dunque una Napoli sicura, inclusiva, acogliente e solidale.