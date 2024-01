C'era stata confusione nella comunicazione ufficiale. L'amministrazione comunale costretta a "ritornare" su una delibera per la determinazione delle tariffe orarie e degli abbonamenti mensili per la sosta nelle aree a pagamento. Per rettificare, in particolare, le tariffe relative al silos parcheggio e per ribadire che il provvedimento parte dal primo febbraio prossimo. Ma non solo; per precisare, inoltre, che la sosta gratuita nei parcheggi a raso e coperti scatta solo nei giorni festivi.

Ovviamente, confermando un incremento di tariffe che in molti casi è del 100 per cento. Dunque, la tariffa oraria dalle ore 7 alle 22 nei giorni feriali nei parcheggi a raso ordinari passa da 0,50 centesimi ad un euro per ora o frazione di ora. Per i parcheggi coperti (primo, secondo e terzo piano interrato) da 0,25 centesimi di euro a 0.50 per ora o frazione di ora; sosta gratuita con disco orario, invece, per un massimo di due ore nei parcheggi ubicati al quarto piano interrato. Notevoli, inoltre, anche gli aumenti per gli abbonamenti.

In media del 50 per cento. L'abbonamento mensile per residenti passa, infatti, da 12 a 20 euro, con la conferma della gratuità dalla seconda auto in poi, eventualmente in possesso, per ogni nucleo familiare. L'abbonamento semestrale, 110 euro e quello annuale, 200 euro.

L'abbonamento avrà validità esclusivamente nella rispettiva strada, previa istanza dalla quale risulti che il richiedente abbia il titolo per il suo rilascio ( la residenza) e potrà essere rilasciato anche ai residenti nei vicoli pedonali adiacenti alla strada di riferimento.

L' abbonamento per tutti gli utenti con validità su tutte la aree di sosta a pagamento prevede un costo mensile di 35 euro; 190 euro per sei mesi e 350 euro per un anno. Nel silos Calvario, infine, per tutti gli utenti, 25 euro al mese, 135 euro nel semestre e 250 euro per un anno. Quali le ragioni degli aumenti? Innanzitutto, per il mancato adeguamento negli anni addietro da parte delle amministrazioni comunali. Sono state mantenute tariffe basse per agevolare soprattutto l'utilizzo del silos Calvario e per rispondere in qualche modo alle richieste dei commercianti del centro storico. Ma con l'esplodere della vicenda Amu (per ripianare un passivo dio 352 mila euro), l'esecutivo si è trovato nella condizione di dover individuare nuove fonti di entrata e tra queste c'erano le tariffe della sosta che non subivano modifiche da anni.