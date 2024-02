Commercio, vertice a Palazzo San Giacomo con i negozianti di Corso Umberto I

Organizzata dall'assessora al Turismo e al Commercio, Teresa Armato, si è tenuta a Palazzo San Giacomo una riunione tra i vertici dell’Amministrazione ed i Presidenti, nazionale e provinciale, dell’Aicast Antonino Della Notte e Giuseppe Bonavolontà, insieme agli esercenti di Corso Umberto I.

Nel corso dell’incontro, voluto dall’assessora Armato per raccogliere dal vivo le esigenze e le proposte dei commercianti, sono state molteplici le questioni sottoposte all’attenzione degli assessori competenti ed al Presidente della Municipalità 2 Roberto Marino.

Oltre al numero degli Infopoint turistici da implementare, si è affrontato il tema della sicurezza del territorio con l’assessore alla Legalità Antonio De Jesu, e della cura del verde e della raccolta rifiuti con il posizionamento di altri cestini stradali, insieme all'assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada. Sul prossimo avvio dei lavori per la rimozione dei new jersey in Corso Umberto ha parlato l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Edoardo Cosenza.