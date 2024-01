Sanità, Caldoro a De Luca: «Inutile incolpare il governo»

«Tra i motivi della cattiva sanità in Campania e della drammatica mobilità passiva primeggia certamente lo spreco delle risorse». Così Stefano Caldoro, capo dell'opposizione al Consiglio regionale della Campania, in relazione alle dichiarazioni di De Luca che ha definito la sanità del Nord 'camorrismo istituzionale'.

«Spendere un miliardo di euro per due grandi palazzi - fa notare Caldoro - per delocalizzare strutture che funzionano bene, addirittura sopra gli standard, come l'ospedale pediatrico Santobono e l'ospedale di Salerno, dimostra una evidente confusione nella valutazione delle priorità». «Più che sul mattone è prioritario impegnarsi nella programmazione e nelle reti sanitarie investendo anche e soprattutto in tanti plessi ospedalieri della regione che boccheggiano». «Se è dal Sud che partono questi cattivi esempi - concludono - è inutile prendersela con il Governo».