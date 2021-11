Consiglio comunale di Napoli, risiko nomine per guidare l'assemblea

Primo esame in aula per il sindaco e la sua maggioranza. L'ex rettore ha convocato per venerdì prossimo, 12 novembre, la prima seduta dell'assise cittadina. L'appuntamento è fissato per le 12 nella sala dei Baroni del Maschio Angioino dove Manfredi presterà giuramento, presenterà ufficialmente la giunta ed esporrà il programma di governo. Oltre all'emozione dei momenti formali, però, ci sono anche le questioni politiche. Bisogna votare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati