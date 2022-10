Bilancio, il Consiglio comunale di Napoli approva delibere di variazione

Oggi il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato numerose delibere.

Tra queste, la delibera di riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio per la messa in sicurezza della facciata della Galleria Umberto, lato Toledo, nelle more del contenzioso in atto con il condominio di piazzetta Matilde Serao numero 7 per la riqualificazione della facciata. Diversi i consiglieri che nei loro interventi hanno ricordato la tragedia della morte del giovane Salvatore Giordano, colpito dal cedimento di alcuni pezzi della facciata, alcuni anni fa. In memoria del giovane, il Consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio.

A seguire l'aula ha esaminato la delibera sul riconoscimento della spesa di 72.268,83 euro per lavori di somma urgenza alle Rampe di Lamont Young e per opere di messa in sicurezza all'istituto comprensivo Viviani di via Manzoni. Il provvedimento è stato illustrato dall'assessore all'urbanistica, Laura Lieto.

Ok dell'assemblea alla delibera di variazione di bilancio per realizzare la copertura finanziaria del 50 per cento degli interessi convenzionali con la società Romeo, precedente gestore del patrimonio immobiliare del comune, in virtù della transazione giudiziale in corso. «La somma a cui fa riferimento la delibera - ha spiegato l'assessore al bilancio, Pierpaolo Baretta - ammonta a circa 2 milioni e 666 mila euro».

Il Consiglio ha esaminato e approvato a maggioranza la delibera relativa ai lavori di messa in sicurezza della piscina comunale di Secondigliano prescritti dal giudice a seguito della morte di un operaio impegnato nei lavori di rifacimento del tetto. L'assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, ha riferito che i lavori si sono conclusi per un importo di circa 188mila euro e che «il prelievo dal fondo di riserva è stato motivato dall'assenza di un fondo per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi. Nel bilancio 2022 sono previste alcune somme e siamo riusciti a raccogliere fondi per la piscina, per la cittadella dello sport di Ponticelli e per la Galante di Scampia».

Sì alla delibera di variazione di bilancio per 19 milioni e 500mila euro per coprire le spese della transazione con la società Pa.Co Costruzioni S.p.A. sui lavori alla facoltà di medicina di Scampia.