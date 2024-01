Azione, Per e Più Europa. Un cartello elettorale centrista per le prossime europee, ma che vuol guardare anche oltre, che avrà tra i suoi primi esperimenti di convivenza istituzionale in Campania. In consiglio regionale, infatti, è in fase di formazione il gruppo che unirà le tre formazioni. Un gruppo di cui faranno parte sicuramente quattro consiglieri regionali ma che potrebbe allargarsi ancora. E non è l'unico movimento in corso nel mondo dei centristi: perde i suoi riferimenti nell'assise regionale il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Luigi Abbate va verso il Pd, Maria Luigia Iodice è tentata dalla Lega. E nelle scorse ore i due hanno ufficializzato l'addio a Noi campani.

APPROFONDIMENTI Fratelli d'Italia, congresso a Napoli: Militerni sfida Nonno e Rispoli Martusciello agli alleati: «Congressi Fi per rafforzare la coalizione» De Magistris contro Manfredi: «Sui progetti del verde in città continua a raccontare menzogne»

Il movimento più grosso, come detto, è quello della creazione del gruppo unitario che mette insieme Azione, Per e Più Europa. Il partito di Calenda è rappresentato nell'assise regionale da Giuseppe Sommese, che ne è pure il leader regionale. Per, la creatura di Ettore Rosato, ha raccolto l'adesione prima di Raffaele Pisacane e poi di Pasquale Di Fenza. Più Europa, invece, è rappresentata da Luigi Cirillo. Sono loro i quattro componenti del nuovo gruppo. Tre di questi (Sommese, Di Fenza e Cirillo), comunque, fanno già parte della stessa formazione consiliare: un gruppo che raccoglie varie anime centriste. È a questa formazione che si aggregherà, quindi, anche Pisacane. Nell'attuale gruppo, però, ci sono anche altri due consiglieri regionali: Fulvio Frezza, al momento senza casa politica ma tentato dall'opzione Europa Verde, e Roberta Gaeta, esponente di Demos. Gaeta sta riflettendo sul da farsi. «Credo che tutti debbano riflettere bene e capire come fare per tenere tutte le anime della maggioranza unite», l'appello di Gaeta. Sembra destinato a transitare nel gruppo misto, invece, Frezza che fa trapelare un po' di irritazione: «Aspetto ancora che sia convocata una riunione del gruppo». Intanto, la nascente formazione “Azione - Per - Più Europa”, lavorando anche ai prossimi appuntamenti elettorali. Sommese, in stretto contatto con Ettore Rosato, sta iniziando a progettare le liste sia per le europee che per le prossime elezioni amministrative.

Se c'è un centro che prova a nascere, c'è un centro che scompare. Si tratta degli eletti di Noi campani, lista di riferimento di Clemente Mastella, che dicono addio al movimento del sindaco di Benevento Noi Campani. Con una nota, infatti, Maria Luigia Iodice e Luigi Abbate hanno ufficializzato i saluti: «Le scelte politiche ultimamente operate non trovano la nostra condivisione». La scelta politica non condivisa dai due è l'alleanza, voluta da Mastella, con Italia Viva di Matteo Renzi per le prossime europee: «Questa prima scelta prescinde, da quelle che saranno le diverse valutazioni che liberamente e indipendentemente ognuno di noi poi, vorrà fare». Il sannita Abbate si è riavvicinato al Partito democratico. Da tutt'altra parte, invece, sembra diretta Maria Luigia Iodice che è tentata dall'andare verso il centrodestra per approdare nella Lega.