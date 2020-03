Coronavirus a Napoli, De Luca sospende il concorso per i centri per l'impiego

Sospeso il concorso per i centri per l'impiego in Campania, per «ragioni prudenziali». È quanto annuncia, in un video su Fb, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania: «Riteniamo di dover rinviare il concorso per l'assunzione di 650 persone nei centri per l'impiego».

È il concorso che si è svolto in settimana a Napoli, nei padiglioni della Mostra d'Oltremare, e che aveva suscitato critiche e perplessità sulla necessità di sospenderlo, così da evitare possibili contagi. «Si sono già svolte due prove con 1500 partecipanti su 61mila, nel rispetto delle distanze di sicurezza - dice De Luca - Cinque candidati provenivano dal Nord, non dalle zone rosse, e hanno svolto il concorso in una sala separata dopo misurazione della temperatura».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diversa la situazione per i maxi concorso: «Il primo concorso si è svolto e si conclude». «Il primo è concluso, quello del Piano per il lavoro della Regione - prosegue - il secondo viene sospeso perchè gran parte delle prove devono essere espletate nel mese di marzo e per ragioni prudenziali, dopo le ultime decisioni, riteniamo ragionale sospendere il concorso».