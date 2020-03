Coronavirus, De Luca chiude la Campania ma il Viminale frena: «Ordinanza non coerente con il quadro normativo»

I governatori delle regioni del Sud protestano e impongono l'isolamento domiciliare a quanti dalle zone del Nord, indicate dal Dpcm firmato nella notte dal premier Conte - la Lombardia e 14 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche -, per limitare il contagio da coronavirus, fanno rientro nelle zone di domicilio. Il governatore della Campania, De Luca, ha stabilito 'l'obbligo per i concessionari di trasporto aereo, ferroviario e autostradale di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e dell'unità di crisi regionalè, dei Comuni e delle Asl 'i nominativi dei viaggiatorì. A Salerno i il sindaco fa sottoporre i passeggeri di bus e treni provenienti dal nord all'identificazione. Protestano anche i governatori del nord interessati al Dpcm.

Ira del Viminale. «Ferma restando l'autonomia di ciascun ente nelle materie di competenza nei limiti della legislazione vigente», le ordinanze delle Regioni contenenti delle direttive ai prefetti relative all'emergenza coronavirus «non risultano coerenti con il quadro normativo». Lo afferma il Viminale sottolineando che i prefetti, «in quanto autorità provinciale di pubblica sicurezza, rispondono unicamente all'autorità nazionale».

Esodo dal nord blindato per il coronavirus dopo il nuovo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che di fatto limita la mobilità in Lombardia e 14 province del Nord Italia. I governatori delle Regioni del Sud Italia tra cui Puglia, Campania e Sicilia, ma anche Abruzzo e Basilicata hanno imposto la quarantena per chi torna dalle "zone rosse". Il sindaco di Salerno ha fatto attivare un servizio di presidio all'arrivo di bus e treni. «Tutti i passeggeri sono sottoposti ad identificazione, controlli sanitari e quarantena obbligatoria», comunica Enzo Napoli precisando che la disposizione è stata presa d'intesa con «Regione Campania, Prefettura, Questura, Asl e Protezione civile».

Coronavirus, diretta: il governatore del Piemonte Cirio positivo al test. Colpiti oltre 100 Paesi, 3.594 morti

Coronavirus, Marsilio: quarantena obbligatoria per chi torna dal Nord Protezione civile nelle stazioni dell'Abruzzo

Un Flixbus proveniente da Milano è stato fatto fermare nell'area di parcheggio di piazza della Concordia a Salerno dove sono stati fatti controlli sanitari ai passeggeri con la misurazione della temperatura. Nessuno, a quanto si apprende, ha superato i 37,5 gradi. Il Flixbus è poi ripartito per Matera. Nell'area c'erano tre ambulanze oltre alla Polizia di Stato e alla Polizia locale.



L'Intercity partito da Milano ieri sera alle 21.34 e il cui arrivo era previsto a Napoli alle 9,36 è arrivato con oltre 4 ore di ritardo. Il ritardo è dovuto ai controlli effettuati sul convoglio in attuazione dell'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che stabilisce «l'isolamento domiciliare per chi arriva dalle zone interessate dal decreto». Inoltre sul convoglio, preso d'assalto ieri sera alla stazione di Milano, molti passeggeri erano sprovvisti di biglietto per la fretta di salire sui vagoni. Coronavirus, il nuovo decreto: ecco le regole anti contagio. Piscine e palestre vietate, sabato e domenica niente shopping Intanto il treno Intercity notte che doveva arrivare a Napoli alle 9.38 è rimasto fermo per circa un'ora a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, prima di ripartire per la Stazione centrale del capoluogo campano dove parenti e amici aspettano l'arrivo dei viaggiatori. Secondo quanto riferito ai passeggeri del convoglio si sarebbe trattato «di una fermata tecnica per un controllo tecnico al treno».

Sono tanti i dubbi dei lombardi, la cui Regione di fatto è stata blindata dal governo. «Sono andata a Verona ad assistere i miei genitori anziani... torno a Varese nelle prossime ore. Posso far rientro a casa tranquillamente?». «Ma non ho capito se possiamo andare al lavoro che si trova all'interno della zona rossa». «Ma camion e merci viaggiano?». E con le loro domande affollano i social, rivolgendosi spesso direttamente ai sindaci. «Se continueremo ad essere obbligati a prendere i mezzi, ad andare al lavoro, se faremo pausa pranzo al bar.. non finirà mai questo incubo!» c'è chi si lamenta. «Per amor del cielo - qualcuno si rivolge al sindaco di Milano Giuseppe Sala - fermi quegli irresponsabili dei suoi cittadini che in queste ore si stanno riversando in massa al Sud prima che sia troppo tardi». E se c'è chi gli rinfaccia che il suo invito «a non fermare Milano era da completo irresponsabile», c'è anche chi lo ringrazia per l'impegno.

Ultimo aggiornamento: 18:06

