Coronavirus, De Luca: «Bene il blocco delle partenze ma forze dell'ordine insufficienti»

«Esprimo il mio vivo apprezzamento per la tempestività e l'importanza della decisione assunta dal Governo, ed esplicitata dal decreto congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno, per il blocco di tutte le partenze da Nord a Sud. Questo ci aiuterà a combattere meglio la diffusione del contagio». Lo afferma in una nota il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

«Ricordo tuttavia - prosegue De Luca - che rimane aperto un problema che a mio parere va affrontato con altrettanta tempestività e determinazione: il controllo del territorio, per il quale le forze in campo sono insufficienti. Da questo punto di vista ritengo assolutamente necessario impegnarsi in un grande sforzo collettivo, rivolto all'obiettivo essenziale e prioritario di contenere il contagio. Occorre - è l'invito di De Luca - un piano di mobilitazione mirato delle forze di polizia ma anche di tutte le forze armate, coerente con l'obiettivo, al netto delle attività di prevenzione antiterrorismo».

Ultimo aggiornamento: 19:52

