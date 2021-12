Positivo al Covid il sindaco di San Sebastiano Giuseppe Panico

Positivo al Covid il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio Giuseppe Panico, 49 anni. Ad annunciare l'esito del tampone è stato lui stesso con un messaggio lanciato ai concittadini e a tutte le persone che ha incontrato più di recente.

«Da poco ho ricevuto esito positivo al Covid19 - spiega Panico -. Ho già informato personalmente i miei contatti dell'ultima settimana invitandoli a fare un tampone molecolare di controllo. A parte un forte raffreddore che è quasi scemato, non ho altri sintomi. Per questo motivo ho allestito una postazione di lavoro dal mio isolamento fiduciario e sarò comunque attivo da remoto per non bloccare le attività dell'Ente. Con rammarico - continua Panico - dovrò rinunciare ad iniziative in presenza a cui tenevo. Con l'inverno le possibilità di contagio aumentano notevolmente, per cui invito tutti ad attivarsi per la terza dose di vaccino. Vi terrò aggiornati per i giorni a venire sulle attività e sul prossimo bollettino contagi».

Da settimane, infatti, il sindaco Panico è impegnato in attività di sensibilizzazione per la prevenzione dei contagi a causa dei numerosi casi di positività presenti nel piccolo comune vesuviano. I numeri si sono infatti decuplicati in poco più di due settimane: dai cinque casi nella prima metà di novembre a circa 40 positivi segnalati dall'Asl negli ultimi giorni, di cui uno è ricoverato in ospedale. In queste ore, assieme all' Azienda Sanitaria Locale, il comune è impegnato nella verifica delle numerose persone in quarantena e che dovranno sottoporsi a controlli. Positivi al covid risultano infatti interi nuclei familiari, in molti sarebbero già vaccinati con due dosi.