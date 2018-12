Sabato 1 Dicembre 2018, 13:00

«Siamo in un Paese in cui il 'farabuttismo' dei 5 Stelle è diventato un modo di essere» ha detto il governatore campano, Vincenzo De Luca, parlando della chiusura dei punti nascita a Sapri e a Polla. «Non fanno niente dalla mattina alla sera - ha detto riferendosi ai 5 Stelle - sono sfaccendati, hanno l'abitudine di mettere il cappello sulle cose buone che si fanno e fare gli sciacalli quando c'è qualche problema di cui loro sono responsabili». Per De Luca «se bisogna fare cortei» per la chiusura dei punti nascita «bisogna farli a Roma davanti al ministero della Salute» perché «la Regione ha fatto il mille per cento del proprio dovere». Poi De Luca ha ricordato che «il presidente della Regione ha presentato la richiesta di deroga per i punti nascita già a maggio di quest'anno, quella richiesta è stata bocciata dal Ministero della Salute diretto dai grillini ad agosto. Ieri abbiamo ripresentato un nuovo piano ospedaliero che fa ancora di più, prevede i punti nascita a Sapri e a Polla ma prevede anche di fare dei Dea di primo livello a Sapri e a Polla».