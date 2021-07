De Luca: «Faremo altre 10 ordinanze mascherine anche sulle orecchie»

«L'ipotesi su cui stiamo lavorando riguarda il Santobono, vogliamo creare un polo pediatrico regionale in aggiunta a questo per candidarlo a diventare un Ircss, un centro di ricerca e fare a Napoli un polo pediatrico di valore europeo, creando una struttura ex novo e investendo oltre 200 milioni». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione dell'asilo nido per i dipendenti del Policlinico di Napoli.

«Pensiamo - ha aggiunto - di fare un investimento importante nel campo della pediatria, andiamo avanti, lavoriamo all'elaborazione di un progetto preliminare. L'idea a cui stiamo lavorando è di avere un polo medico nell'area dell'Ospedale del Mare, un'area pianeggiante collegata bene con le autostrade e con le stazioni della metropolitana. Vogliamo far nascere lì un grande polo medico scientifico di livello internazionale. Sarà questo l'hub regionale, poi avremo presenze nelle province, un investimento straordinario, sarà un altro primato della Campania».

«Facciamo altre dieci ordinanze per rendere obbligatorie dieci mascherine, anche sulle orecchie - ha continuato De Luca preannunciando la proroga dell'ordinanza sull'obbligo delle mascherine all'aperto che scade a fine luglio - Quando diciamo che chi si vaccina è immunizzato per il 92% al massimo, dobbiamo sapere che anche con la seconda dose c'è un 10% che si contagia. Il vantaggio è che chi è immunizzato non va in terapia intensiva e non ha problemi seri ma contagia a sua volta gli altri, quindi l'uso della mascherina dev'essere obbligatorio sempre anche quando si è vaccinati per la tutela propria e degli altri. E' davvero un martirio portare la mascherina? Certo è un piccolo fastidio ma in cambio abbiamo una grande protezione e un aiuto per tornare alla vita normale. Un pò di buon senso».