De Luca: «Incontrare coop sociali? Così arriva un altro avviso di garanzia»

«Rappresentanti del terzo settore mi hanno chiesto un'interlocuzione, un aiuto. Io sarò molto prudente: vi voglio bene, ma quando vedo le cooperative sociali voi mi promettete un altro avviso di garanzia». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione dell'associazione Est(ra)Moenia presieduta da Ambrogio Prezioso, ironizzando sul suo coinvolgimento nell'inchiesta della Procura di Salerno sui rapporti tra amministrazione comunale salernitana e cooperative sociali.

Rivolgendosi dal palco a rappresentanti di cooperative napoletane, De Luca ha aggiunto: «Se ci incontriamo per strada non ci salutiamo, salutiamoci alla lontana. Magari tu cerchi di dare una mano alla cooperativa sociale, al terzo settore, perché se fai una gara a mercato libero non ne vincerai neanche una, no? Faranno un'offerta prezzi che per voi è insostenibile. Però siamo in Italia e dobbiamo fare finta, ancora una volta».