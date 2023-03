Donzelli come Mussolini, il post choc dell'ex presidente della IX municipalità di Napoli

L'ex presidente della IX municipalità di Pianura-Soccavo Fabio Tirelli, esponente di spicco del movimento politico Potere al popolo, ha condiviso un post sulla sua pagina Facebook in cui scrive «mo basta tutti nel piazzale..» con una bandiera nera, e una foto di Giovanni Donzelli, deputato alla camera di Fratelli d'Italia, a testa in giù.

Il post controverso su Facebook è stato in seguito rimosso dall'esponente di Potere al popolo. Troppo grave l'allusione dell'ex presidente della IX municipalità all'impiccaggione di Mussolini a Piazzale Loreto.

Tirelli si definisce «infuriato» per quanto espone Giovanni Donzelli in un servizio.

Si definisce anche «comunista» nella biografia della sua pagina Facebook, dove posta continuamente contenuti relativi ai suoi ideali di sinistra, anche insieme all'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Il servizio al quale fa riferimento è quello di Porta a Porta, in cui Giovanni Donzelli critica Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, per speculare sulla questione corpi degli immigranti morti portati in una palestra nella quale ha fatto visita il presidente Sergio Mattarella.