Elezioni a Napoli, l'agenda e le iniziative della Fondazione Valenzi

ll ruolo di Napoli, il Bilancio e la sostenibilità finanziaria, la sicurezza urbana e la vivibilità, l’efficienza della macchina comunale, la gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, i trasporti, la politica culturale ed il turismo e la città metropolitana. Sono i temi indicati nel'agenda per Napoli della Fondazione dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983. Argomenti al centro di calendario di incontri in vista delle prossime elezioni amministrative, tutti trasmessi sui social. «Incontreremo i candidati a sindaco - dichiarano la presidente della Fondazione Valenzi, Lucia Valenzi, e il presidente del Comitato di Indirizzo, Roberto Race - con l'obiettivo di contribuire a portare il dibattito elettorale sulle grandi sfide che attendono la città. Grandi sfide sulle quali siamo già in ritardo se si considera che oggi c'è una grande competizione a livello internazionale tra aree urbane».

Si inizia lunedì 13 alle 10 con Gaetano Manfredi, martedì 14 alle 11 e 30 è il turno di Antonio Bassolino. E poi, martedì 21 alle 11 c'è Catello Maresca, venerdì 24 alle 11 Alessandra Clemente e alle 12 insieme con Matteo Brambilla, Giovanni Moscarella e Rossella Solombrino. Modera Ermanno Corsi.

Ciascun confronto durerà circa un’ora. Nei primi 40 minuti saranno i rappresentanti della Fondazione a porre le domande ai candidati sui temi dell’Agenda della Fondazione Valenzi. A seguire sarà dato spazio ai giornalisti presenti in sala, gli unici ammessi.

Il video verrà trasmesso alle 18,30 sui canali social della Fondazione.