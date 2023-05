Se a livello nazionale per il centrosinistra è una batosta, e pesante, il Napoletano si dimostra invece una piccola roccaforte dell’alleanza Pd-M5s. Con la presa di tre comuni su tre nel secondo turno. Finisce pari invece nel Salernitano dove i due comuni vanno uno per schieramento mentre nel Casertano nell’unico municipio impegnato nel ballottaggio vince un centrista contro un civico. Abbastanza per far gridare al miracolo il Pd e i grillini (che a Cercola sconfiggono addirittura il nome dem) mentre Forza Italia plaude alla vittoria di Scafati, nel Salernitano, dove il centrosinistra era finito fuori gara già due settimane fa. Con un dato che accomuna tutti in questo secondo round: affluenza bassa, bassissima, quando due settimane fa, invece, gli elettori campani alle urne avevano superato la media italiana.

Stavolta, invece, meno del 50 per cento degli elettori si è recato alle urne con un’affluenza del 47,08. Percentuale molto più bassa di quella di due settimane fa (61,54 per cento). Con un record assoluto a Marano, comune alle porte di Napoli, dove si è registrato il picco con il 29,31 per cento.

Per il centrosinistra la vittoria più esaltante è a Torre del Greco, comune di oltre 80mila abitanti (e il più grande dei sei) dove viene eletto Luigi Mennella, penalista di 63 anni con una coalizione ampia composta da Pd, M5s, Sinistra ambientalista, Verdi, moderati vicini al terzo polo e liste civiche. E qui sia Conte che la Schlein si sono spesi in prima persona alla vigilia del primo turno. Ma si vince anche grazie a un centrodestra a trazione ridotta guidato dall’azzurro Ciro Borriello, già due volte primo cittadino. Centrodestra monco per la decisione di Fdi di non appoggiare l’ex sindaco, sotto processo per le vicende giudiziarie che portarono al suo arresto sei anni fa. Finisce 53 a 47 con uno scarto di duemila voti.

Non c’è partita nemmeno a Marano dove vince Matteo Morra, esponente del Pd, che ha la meglio sul civico Michele Izzo. Ma qui la vittoria è segnata dalla disaffezione alle urne se sette elettori su dieci snobbano il secondo turno.

Più suggestivo lo scontro a Cercola dove il secondo turno vedeva uno scontro inedito tra Pd e grillini, andati quasi sempre assieme in questo turno di amministrative in Campania. Qui Biagio Rossi, sostenuto dai grillini e da Freecercola, il movimento del sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, ha messo al tappeto l’esponente dem Antonio Silvano (sostenuto anche da Psi ed Europa Verde). Vittoria quasi scontata se Rossi al primo turno aveva sfiorato la vittoria con il suo 49 e passa per cento. E per rimanere nel campo del centrosinistra bisogna andare verso Sud, a Campagna, nel Salernitano, dove Biagio Luongo, esponente dem, torna a indossare la fascia tricolore dopo dieci anni di assenza. Mentre a San Felice a Cancello, nel Casertano, vince il centrista Emilio Nuzzo (già sindaco 12 anni fa) contro il civico Carmine Palmieri.



Tutta benzina per Pd e grillini che rilanciano il modello di alleanza. «Il centrosinistra, allargato ai 5Stelle e alle forze civiche, da noi rappresenta una proposta credibile e radicata. Un percorso da proseguire anche per il futuro», commenta non a caso il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi mentre l’ex presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, fa gli auguri ai primi cittadini di Torre del Greco e Cercola.

«Queste vittorie come quelle del primo turno confermano che il partito su cui abbiamo lavorato negli ultimi anni può essere modello di carattere nazionale», spiega Marco Sarracino, parlamentare e membro della segreteria nazionale Pd e segretario fino a pochi mesi fa del Pd di Napoli. «Vince un modello di coalizione larga attorno a un Pd aperto e inclusivo e si rafforza così la linea politica emersa con il congresso provinciale del partito di pochi mesi fa», aggiungono Giuseppe Annunziata e Francesco Dinacci, segretario e presidente del Pd di Napoli. «Il Pd vince in Campania, dopo i dati positivi del primo turno», rimarca invece il parlamentare Piero De Luca. «La Campania si conferma il baluardo del centrosinistra», dice anche il centrista Enzo Varriale.

Il centrodestra esulta per Scafati dove torna a sedere sulla poltrona di sindaco Pasquale Aliberti, sostenuto da Forza Italia e Lega, che batte Corrado Scarlato, civico centrista che al secondo turno aveva ottenuto l’appoggio di Pd e grillini. «La straordinaria vittoria del sindaco azzurro Pasquale di Aliberti dimostra come la partita per le elezioni regionali sia aperta e come il centrodestra possa prepararsi a guidare la Regione», spiega l’eurodeputato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale azzurro che invita già gli alleati a non dividersi come accaduto in questo turno delle amministrative. Un monito per le prossime regionali.