Regionali Campania, Salvini prepara la terza via: Grimaldi e Tommasetti in pole per la presidenza

«Se da Forza Italia arriverà il nome di un candidato da battaglia va bene. Sono orgoglioso che la primavera prossima per la prima volta i napoletani e i campani avranno un'alternativa al solito vecchio ritornello dei de Magistris e dei De Luca». Matteo Salvini, il leader della Lega nord, apre così la campagna per le regionali del 2020: individuando subito gli avversari tra i quali ci inserisce anche l'ex amico e alleato Luigi Di Maio - «sono tre sfigati» - e con un avvertimento a Forza Italia che rivendica il candidato alla presidenza dell'ente di Santa Lucia. I paletti dell'ex vicepremier sembrano escludere dalla corsa l'ex presidente Stefano Caldoro, un moderato sul quale Fi sta ragionando. Ma di paletti ne mette altri Salvini che mette sul piatto la crescita della Lega nord: «Se si votasse oggi la Lega sarebbe al 34% primo partito in Italia e anche in Campania. Non penso al vecchio centrodestra, le alleanze vanno fatte coinvolgendo la società civile e mi immagino almeno due liste civiche».



Siamo al Metropolitan, nel cuore di Chiaia, la sala è piena zeppa di 500 supporter di Salvini - di Fi non c'è nemmeno l'ombra - mentre c'è tutta la destra, quella che si rifà anche e soprattutto all'Msi e ad An ben schierata. Come Bruno Esposito, Marcello Taglialatela, Amedeo Laboccetta, gli ex consiglieri comunali Carlo La Mura e Claudio Renzullo giusto per citarne alcuni. A proposito di società civile fa capolino Aurelio Tommasetti, il rettore di Salerno e fedelissimo di Salvini: «Io candidato alla Regione? Sono qui perché condivido le idee di Salvini non ci sono autocandidature». Dal mondo della politica il sottosegretario Pina Castiello: «Io faccio quello che mi dice il capo. Se me lo chiedesse il partito sarei pronto a scendere in campo» racconta a proposito di una sua candidatura alla Regione. In questo contesto Salvini apre la campagna elettorale e presenta il commissario della Lega Nicola Molteni. Un commissariamento che per qualcuno è visto come mancanza di fiducia nella classe dirigente locale, ma Salvini dà la sua spiegazione: «Molteni - racconta - non viene qui a commissariare ma a coordinare. Ci sono tantissime richieste di adesione al movimento. Abbiamo tante richieste di adesione da sindaci, parlamentari, consiglieri. Ecco perché avevo bisogno di qualcuno non collegato al territorio per gestire questa fase». Per poi aggiungere: «Chi vuole stare nella Lega come prima cosa deve avere ben chiaro che deve combattere la camorra che è una merda da estirpare».

Salvini vuole «una regione che pensi alla grande, non rinchiusa nel recinto dei tre moschettieri sfigati De Luca, De Magistris e Di Maio». E punta diritto sul programma: «I temi dei rifiuti, della sanità, del lavoro, della gestione delle case popolari, del sostegno alle famiglie e alle imprese agricole saranno al centro della nostra offerta, quello di cui non si è occupato De Luca. Costruiremo cinque inceneritori come ci sono in tutto il mondo, non tutto può essere differenziato il resto va trasformato in energia». Al sindaco riserva un passaggio più deciso. Prendendo spunto dalle scritte all'ingresso del Metropolitan non certo di benvenuto: «De Magistris è come la Raggi: sono persone che avranno tante qualità, ma non sono in grado di fare i sindaci. Quindi prima tolgono il disturbo da Roma e Napoli, meglio è». E ancora: «Leggo che de Magistris sta facendo l'ennesimo rimpasto e in odor di Giunta pare ci sia una signorina dei centri sociali, compita, che in passato su Facebook scrisse te la diamo noi una lezione bastardo. Poi siamo noi quelli pericolosi». Il riferimento è ad Eleonora De Majo, consigliera comunale del gruppo demA.



E la Raggi e de Magistris non mancano di replicare a stretto giro: «Piena solidarietà a de Magistris. Salvini la smetta di fare campagna elettorale su tutto. La smetta di attaccare i sindaci: ogni giorno sono in prima linea a servizio dei cittadini» commenta la sindaca della Capitale. Mentre de Magistris precisa: «I tre moschettieri? Salvini cerca di fare il simpatico ma non ha humour partenopeo: mette insieme tre persone che non stanno insieme mentre uno di questi presunti moschettieri è stato fino a poco tempo fa suo alleato, addirittura sono andati in un letto politico insieme facendo il contratto».