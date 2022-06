Siamo agli ultimi giorni di campagna elettorale per le amministrative a Sant’Antimo. Il 12 giugno si apriranno i seggi e i cittadini saranno chiamati a indicare la propria preferenza tra la coalizione di Giuseppe Italia e quella di Massimo Buonanno. Entrambi stanno presentando il proprio programma alla città. Italia ha lanciato un invito all’avversario: «Sono disponibile a un confronto in piazza mercoledì. Tutti potranno avere la possibilità di farci delle domande. Sto preparando la richiesta che sarà poi protocollata. Sono disponibile a concordare un orario serale».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Comunali 2022 a Sant'Antimo: parte la sfida a due ma è... LA POLEMICA Sant'Antimo, clima elettorale rovente, M5S: «Indicazione al...

Buonanno ha replicato: «Abbiamo già avuto un confronto tv, altri due li avremo nella prossima settimana. Non mi pare il caso di tenerne un quarto. Ai cittadini, cui va la mia massima gratitudine per l'accoglienza che mi stanno riservando, abbiamo rappresentato, e continueremo a farlo anche attraverso manifestazioni di coalizione da farsi nei prossimi giorni oltre che con il comizio di chiusura di venerdì 10, quello che è il nostro programma per la città e come intendiamo metterlo in campo. Governabilità, trasparenza e buon governo nella legalità sono le nostre stelle polari per il rilancio ed il riscatto di Sant'Antimo».

Sant'Antimo, clima elettorale rovente, M5S: «Indicazione al voto arbitraria da parte dell'attivista Di Matteo»