Elly Schlein a Napoli: pizza con il sindaco Manfredi

Pizza per la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un locale nei pressi della sede del Comune di Napoli. Con lei, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il segretario provinciale del Pd Napoli, Giuseppe Annunziata, il parlamentare del Pd, Marco Sarracino, il componente della segreteria nazionale del Pd, Sandro Ruotolo.

Schlein è in città per partecipare all'evento Casa Corriere a Palazzo Reale. In precedenza la segretaria è stata a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi.