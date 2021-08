G20 finanza a Napoli 13 e 14 settembre, cabina di regia in prefettura

Nella mattinata odierna, presieduta dal prefetto di Napoli Marco Valentini, si è svolta presso il palazzo di governo, la cabina di regia per il coordinamento delle attività in vista degli eventi del 4th Finance and Central Bank Deputies, che si terranno presso il museo ferroviario di Pietrarsa il 13 e il 14 settembre prossimi.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Draghi al G20: «Sosteniamo la distribuzione dei vaccini in... PRIMO PIANO G20 donne, Draghi: «Difendere i diritti delle donne... IL RETROSCENA Afghanistan, al G7 sponda Draghi per Biden. Ma gli Usa ritardino...

Ai lavori parteciperanno circa 62 delegazioni dei paesi G20, rappresentanti della European Union European Commission- EU Council Presidency, della Spagna, dei Paesi “outreach” , dei Paesi che svolgono il mandato di presidenza di gruppi regionali di 9 nazioni e 11 organizzazioni internazionali.

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato i rappresentanti della delegazione della struttura di missione G20 e di tutti gli organismi interessati, sono stati condivisi gli sviluppi sull’organizzazione dell’evento al fine di garantirne lo svolgimento in modo ordinato e sicuro.

La riunione è stata aggiornata alla prossima settimana.