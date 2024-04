G7 a Capri non solo importanti discussioni, tavole rotonde e tematiche internazionali e di politica, ma anche piccoli break per il relax necessari per mettere una pausa tra un impegno ed un altro.

Come quello che si è tenuto al ristorante “Aurora” intorno a mezzanotte con un tavolo istituzionale tra cui il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, i sindaci di Capri e Anacapri, Marino Lembo e Alessandro Scoppa, Serena Autieri e il marito Enrico Griselli, Jacopo Fronzoni, console onorario della Slovenia in Campania, Mariano Bruno, segretario del corpo consolare di Napoli, Giuseppe Borselli imprenditore napoletano con sua moglie Fernanda e tanti alti gradi delle forze dell’ordine e corpi militari italiani.

Anfitrione della speciale serata caprese nel break finale dei lavori di mercoledì sera l’eurodeputato Fulvio Martusciello che ha accolto gli ospiti della serata nel frequentatissimo e antico ristorante di via Fuorlovado, paradiso di vip e vacanzieri italiani e stranieri, che ha protratto la chiusura in onore dei suoi tradizionali clienti che non volevano perdere l’appuntamento gastronomico con “Aurora”.

Ed infatti il menù preparato dai patron del locale, lo chef Franco Aversa e la moglie Mia D’Alessio, era tutto dedicato all’isola ed ai suoi sapori a chilometro zero, dalla terra al mare. La carte del menù della serata, infatti, iniziava con un trionfo di pizza all’acqua, pietanza brevettata del locale, per continuare con un altro piatto principe della tradizione isolana, i ravioli capresi conditi con i pomodorini, e poi, trancio di pezzogna in crosta, altro immancabile pezzo forte della tradizione, abbondantemente accompagnato da verdure e ortaggi tipici campani e degli orti che ancora resistono nell’isola azzurra.

Quasi al termine della serata è arrivato per salutare amici e istituzioni il ministro degli esteri e vicepresidente del consiglio Antonio Tajani, che è alla guida a Capri della riunione dei ministri degli esteri del G7, ed ha assistito a un siparietto fuoriprogramma con Serena Autieri che si è esibita in un’insolita edizione de “’O surdato ‘nnammurato”.

E non poteva mancare la foto di rito con il ministro Tajani che ha posato di buon grado con Mia D’Alessio e la giovane figlia Sara, già brillante promessa della quarta generazione degli storici ristoratori capresi.