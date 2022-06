Giuseppe Conte a Portici: «Statuto legittimo, il Tribunale ne prenderà atto»

«Non sono preoccupato perchè il percorso che abbiamo fatto per garantire anche le nuove votazioni dello Statuto della presidenza, ha la massima sicurezza giuridica». Lo ha detto Giuseppe Conte nel tour delle elezioni amministrative nella sua tappa a Portici a chi gli ha chiesto un commento sulla data del 7 giugno quando si riunirà nuovamente il tribunale di Napoli per decidere sulla legittimità dello Statuto. «Siamo fiduciosi che il Tribunale ne prenderà atto. Speriamo che il Tribunale possa certificare la piena legittimità. Noi siamo convinti del nostro operato».

APPROFONDIMENTI VIDEO Giuseppe Conte a Portici parla di partito unico e guerra in Ucraina ELEZIONI Il bivio delle Comunali: la doppia sfida di Salvini, le ambizioni di... LA POLITICA Elezioni amministrative, il centrodestra parte in vantaggio in 18... LA POLITICA M5S a rischio scissione, un altro stop dei giudici e nasce il partito...

«Credo che l'Ucraina a questo punto sia ben armata - ha proseguito Conte - ci sono Paesi come gli Usa che continuano a rifornirle di ogni genere di armamenti. Non è di aiuti militari che in questo momento ha bisogno l' Ucraina. La popolazione ucraina ha bisogno di governi che spingano a livello internazionale per un negoziato di pace, che sappiano impostarlo e coinvolgano le parti belligeranti, oltre che la comunità internazionale, verso questo obiettivo»