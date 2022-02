Patto per Napoli, Manfredi: «No alla privatizzazione delle società partecipate»

«Noi abbiamo ottenuto, dentro all'accordo, che non ci fosse la privatizzazione delle partecipate. Sarebbe stato obbligatorio se ci fosse stato il dissesto, che noi abbiamo evitato con questo patto». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto a Radio Marte.

«L'obiettivo che dobbiamo raggiungere - ha spiegato Manfredi - è solo una riorganizzazione dal punto di vista dell'efficienza, quindi avere migliore qualità di servizi eliminando gli sprechi e spendendo possibilmente di meno. Questo cercheremo di fare e questo chiedono i cittadini, dobbiamo fare in modo che ci sia maggiore efficienza».

«C'è una grande attenzione su Napoli da parte dell'economia internazionale e dei grandi investitori. Ci sono già dei primi investimenti nel settore alberghiero che stanno cominciando a investire su Napoli per dei nuovi alberghi di fascia molto alta, e questo è un segnale molto importante anche per il turismo - continua Manfredi - Stiamo anche discutendo con tanti gruppi - ha riferito Manfredi - per la possibilità di investimenti nel settore turistico e dello sport. C'è voglia di Napoli a livello internazionale e mi auguro di riuscire a concretizzare tutta queste disponibilità che stiamo raccogliendo».