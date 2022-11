Manfredi: «Sì alle misure contro il caro energia, no a tagli ai servizi»

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi considera «prioritaria» la decisione del Governo di stanziare importanti risorse contro il caro energia, ma ritiene altrettanto importante, in una fase difficile per i conti pubblici, «evitare tagli ai servizi come sanità, scuole, trasporti», oltre che alle risorse degli enti locali. Interpellato a margine del Casa Corriere Festival che si chiude oggi a Napoli, Manfredi mette in guardia dal pericolo che, «se si tagliano i servizi, i cittadini paghino da un altro lato ciò che ricevono con il sostegno per le bollette».