Marano, gli ex sindaci Visconti e Bertini dichiarati incandidabili dal tribunale

Due ex sindaci di Marano, Rodolfo Visconti e Mauro Bertini (nella foto), sono stati dichiarati incandidabili alla prossima tornata elettorale (comunale, provinciale o regionale) dal tribunale Napoli nord.

Visconti era a capo della giunta sciolto per camorra meno di un anno fa; Mauro Bertini, sindaco dal 1993 al 2006 e consigliere di minoranza nel 2020, è coinvolto invece in un processo con l'accusa di concorso esterno con il clan Polverino assieme all'imprenditore edile Angelo Simeoli e ai fratelli Aniello e Raffaele Cesaro. Per i giudici di Napoli nord, come si rileva dal decreto redatto in sede collegiale, entrambi hanno agevolato o comunque non ostacolato le consorterie criminali locali.