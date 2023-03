Napoli, Martusciello: «Denunceremo alla Corte dei Conti il presidente del consiglio comunale di Napoli»

«Denunceremo alla Corte dei Conti il presidente del consiglio comunale di Napoli, Enza Amato». È quanto annuncia l'eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, in relazione alla vicenda degli staffisti, nominati da Palazzo San Giacomo, ed assegnati alla segreteria del sindaco e ad assessorati comunali.

«Leggendo alcuni dei decreti di nomina degli staffisti - afferma Martusciello - appare chiara la strategia del sindaco: Manfredi, temendo l'intervento della Corte dei Conti, scarica la responsabilità del danno erariale su altri. Nei documenti, infatti, - spiega l'eurodeputato - si legge che è stato il presidente del consiglio comunale a ritenere che gli staffisti siano in possesso dei requisiti richiesti. Chiederemo accesso agli atti per verificare questa valutazione da parte del presidente Amato alla quale suggeriamo di prepararsi a pagare il danno erariale perché presenteremo denuncia alla Corte dei Conti. Naturalmente, laddove non trovassimo questa nota, che è parte essenziale del decreto, - conclude Martusciello - vorrà dire che Manfredi ha commesso un falso».