L'imprenditrice napoletana, Angela Russo, già assessore presso la I Municipalità del Comune di Napoli, aderisce ufficialmente alla Lega. A darne notizia il segretario regionale Nicola Molteni e il Coordinatore provinciale di Napoli, Vincenzo Catapano. "Allarghiamo e rafforziamo la squadra della Lega - dice Molteni - con l'ingresso di un'imprenditrice forte e capace. Benvenuta ad Angela Russo, un ingresso di qualità". "Benvenuta ad Angela Russo - agguinge Catapano - donna caparbia e grintosa, una professionista capace. Il suo ingresso rende la Lega più forte e rappresentativa".

"Sono orgliosa di entrare a fare parte della Lega - dice Angela Russo - Si apre per me oggi un nuovo capitolo. Nel mio percorso politico ho sempre ricercato i valori legati alla legalità, alla sicurezza, al buon governo. Valori che oggi la Lega, meglio di altri partiti, riesce ad interpretare e mettere al servizio del territorio. Sono convinta di poter avere una maggiore incisività nella mia nuova casa politica. Ringrazio il segretario regionale on. Nicola Molteni e il coordinatore provinciale Vincenzo Catapano per la fiducia".

