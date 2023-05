Napoli: approvata la mozione del consiglio comunale per gli obiettivi dell'Agenda 2030

Nel 2015 l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato, con l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma d’azione sottoscritto dai 193 Paesi Membri delle NU per le persone, il pianeta e la prosperità, costituito da 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e 169 traguardi ad essi associati, che sono interconnessi e indivisibili, da raggiungere entro il 2030.

Oggi, a Napoli, si è riunuto il consiglio comunale in una seduta straordinaria dedicata all'argomento. La riunione ha portato all'approvazione della mozione sugli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Nella mozione del Comune di Napoli si legge che, oltre ad una «youth policy» e ad una «green Policy»: «Il consiglio comunale di Napoli impegna il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, in linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite, ad adottare linee di indirizzo preliminari per attuare una “food policy” per Napoli e garantire a tutti i cittadini l'equo accesso a cibo sano e sostenibile per la società e per il pianeta».