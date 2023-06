Napoli Est, si estende l'orto urbano: 10mila metri quadrati da recuperare nel parco di Ponticelli

Al via il recupero di diecimila metri quadrati del parco comunale 'fratelli De Filippo' di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Ci creano, così, altri spazi per l'Orto urbano sociale che coinvolge persone di ogni età nella cura del verde e nella coltivazione di prodotti stagionali in numerose terrazze. La rigenerazione avviene grazie a ALL, Agro Living Lab, progetto realizzato dalla cooperativa sociale ERA in collaborazione con alcune associazioni.

Grazie all'iniziativa, sostenuta dall'Otto per Mille di IBISG, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, si mette mano agli spazi del parco di via Maria Malibran ancora abbandonati e senza cura. ALL - che vede insieme a ERA le associazioni Jolie Rouge, Gioco Immagine e Parole e Legambiente Campania - intende ulteriormente valorizzare l'esperienza dell'Orto urbano e sociale di Ponticelli che, sin dal 2015, ha permesso di recuperare aiuole abbandonate e trasformarle in aree coltivate grazie all'impegno quotidiano di pensionati, studenti, volontari di associazioni e altre realtà del territorio. Nel prossimo anno e mezzo, grazie al sostegno dei Buddisti, gli spazi da rigenerare ospiteranno un teatro agreste e una piantagione di bambù che contribuirà a purificare il terreno rendendolo più fertile.

Il percorso sarà portato avanti insieme a diversi professionisti del settore che permetterà di progettare gli interventi in modo collettivo.

«Il progetto ALL è importante per una serie di motivi: dà l'opportunità di riqualificare un'area ancora non utilizzata e di farlo con interventi rigenerativi del terreno attraverso il bambù, di costruzione comunitaria di spazi di socializzazione e culturali, come ad esempio un teatro agreste a disposizione del territorio e delle scuole, e di apertura a tutti coloro che possono trovare nell'orto sociale urbano un punto di riferimento e un presidio sano dove vivere la dimensione comunitaria», spiega Margherita Aurora, educatrice del centro diurno Lilliput e della cooperativa sociale ERA. «Inoltre, attraverso il progetto sono erogate alcune borse lavoro per la manutenzione del verde destinate a persone con fragilità che stanno facendo un percorso di cura e di promozione dell'autonomia personale presso il Centro Diurno Lilliput», evidenzia Aurora.





Negli spazi del parco comunale di Ponticelli si lavorerà in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il progetto ALL, infatti, insisterà nell'impegno di restituire alla collettività ambienti naturali e spazi di biodiversità proprio attraverso la riqualificazione delle aree verdi. Ulteriore obiettivo è coinvolgere i frequentatori del parco urbano fratelli De Filippo e la cittadinanza nella definizione degli spazi così da ottenere un impatto positivo sull’inclusività e sul benessere psico-fisico degli abitanti. Si punta, in particolare, agli adolescenti da coinvolgere nella decisione di regole comuni per la gestione del parco così da creare una visione di comunità e da ridurre i rischi di atti vandalici. Non è da meno l'impatto che l'orto urbano sociale di Napoli Est ha nella promozione della sovranità alimentare e sulle abitudini culinarie grazie all'impegno della comunità di ortolani. Si fondono, in questo modo, educazione ambientale, sensibilizzazione a stili di vita a contatto con la natura, conoscenza dei ritmi di quest'ultima e rispetto della stagionalità dei prodotti.

«Le città vivibili sono quelle in cui ci si preoccupa delle esigenze di tutti e della vita di tutti i giorni e in cui l'esperienza umana è il fulcro delle decisioni urbanistiche (David Sim): è da questa affermazione che vogliamo partire nel dare concretezza al progetto ALL, un percorso di rigenerazione urbana dell'orto sociale di Ponticelli per ampliare la sua funzione socializzante e renderlo anche luogo di fruizione di arte e cultura», afferma Mariarosaria Teatro dell'associazione Gioco immagine e parole.

ALL sarà presentato al pubblico mercoledì 21 giugno 2023 alle ore 17. L'appuntamento è nel parco 'fratelli De Filippo' accessibile da via Maria Malibran. Per l'occasione è previsto un workshop con l'attività di mappatura collaborativa degli spazi curato dal Collettivo Needle.