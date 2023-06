Napoli, visita illustre al murale di Maradona ai Quatieri Spagnoli: arriva premio Pulitzer Andrew Sean Greer

Visita illustre oggi al murale di Maradona ai Quariteri Spagnoli, infatti lo scittore premio Pulitzer Andrew Sean Greer è stato in «pellegrinaggio» a Largo Maradona.

Accompagnato dallo scrittore Enrico Rotelli e dal docente universitario Marco Ottaiano, lo scrittore stutunitense ha voluto rendere omaggio ad uno dei simboli della città, sottolineando ancora di più come ormai Largo Maradona sia diventata un'attrazione turistica a 360 gradi e non solo per gli amanti dello sport.