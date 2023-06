Fondazione Ferrara-Cannavaro: 45 mila euro raccolti in beneficenza

Successo per il programma estivo delle iniziative di solidarietà della Fondazione Cannavaro Ferrara. Un progetto importante e ambizioso: la raccolta fondi, che è stata in totale di ben 45.000 euro, e parte dei proventi andranno alla “Casa del Sorriso” di Napoli, un’oasi di accoglienza e di felicità per bimbi e famiglie in difficoltà, per consentire loro di avere laboratori culturali, artistici e sportivi. Il resto sarà destinato ad altri progetti della Fondazione.

La Casa del Sorriso, che si trova nel quartiere San Pietro a Patierno, è gestita dalla Fondazione CESVI con la Cooperativa Sociale Il Grillo Parlante.

L’evento estivo si è aperto con la cena di benvenuto agli ospiti della manifestazione, da parte dei Founders e della madrina Maria Mazza, alla suggestiva terrazza del raffinato Gold Tower Lifestyle Hotel, per un format già consolidato di iniziative benefiche che si è arricchito in questa edizione con una serie di Bike Tour: 3 tappe targate Trek e Union gas e luce, capitanate da Fabio Cannavaro. “Pedalare è una missione”: il campione del mondo del 2006 e i suoi amici bikers, tra cui Beniamino Desiderio organizzatore del tour, hanno macinato tanti chilometri in tre giorni per raccogliere fondi utili a realizzare i progetti solidali della Fondazione.

Dopo le tappe “Roma-Napoli” e “Napoli-Caserta”, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara si sono resi protagonisti della “Scalata del Vesuvio”, con partenza dall’accogliente e rinomato Hotel Poseidon di Torre del Greco.

Nel mezzo la “Charity Summer Night”, partecipata da 750 persone: l’esclusivo party riservato alla generosità di donatori privati e aziende partner dove tanti ospiti VIP hanno animato il gran galà di spettacolo, musica e divertimento al Club Partenopeo di Napoli.

Si sono esibiti: Rosario Miraggio e a sorpresa Stevie Mackey, vocal coach di Jennifer Lopez.

Tra gli ospiti: Valeria Marini, Amaurys Perez, Denny Mendez, Mara Santangelo, Fabiola Sciabarrassi, Veronica Maya, Gilles Rocca, Nicola Amoruso, Ciro Caruso, Gigi di Biagio, Christian Panucci, Luca Altomare, Diego Armando Maradona Jr, Barbara Petrillo e Fabiano Santacroce. E ancora, le influencer: Ramona Amodeo, Maria grazia Ceraso, Giovanna De Donato, Sara Riccardi e Annalisa De Martino.

Infine, il centro sportivo Padel Club Napoli Centro ha ospitato il “2° Torneo Vip Padel FCF Nissan Center Group” organizzato da Simone Barazzotto che ha visto protagonisti, oltre a Paolo Cannavaro, Ciro Ferrara e Vincenzo Ferrara anche: Nicola Amoruso, Luca Altomare, Christian Panucci, Gigi Di Biagio, Gilles Rocca, Mara Santangelo e Christian Maggio.