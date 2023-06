Ness for us: ex calciatori e giornalisti si sfidano a padel per la solidarietà

Domani, sabato 17 giugno alle 10 si terrà “NESS FOR US” un’iniziativa organizzata da Ciro Caruso con il Centro Sportivo Ness e il supporto della Fondazione Cannavaro Ferrara.

Ex campioni del calcio e giornalisti si sfidano sui campi di padel per la solidarietà!

I proventi del torneo saranno devoluti all’ASP – Associazione di Promozione Sociale “Noi Oratorio Salesiani” facente capo alla Parrocchia “Sacri Cuori di Gesù e Maria” di Portici del Parroco Riccardo Coppola, per il recupero scolastico e l’educazione ludico sportiva di ragazzi in difficoltà.

Sono in tanti gli amici, atleti, giornalisti, che parteciperanno al torneo. Tra questi: Fabio Cannavaro, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, Gaetano De Rosa, Luca Altomare, Gennaro Iezzo, Ciro Muro, Nando Coppola, Vincenzo Ferrara, Diego Armando Maradona Jr, Manuel Parlato, Maurizio Nicita, Fabrizio Cappella, Massimo D’Alessandro, Vincenzo Perna, Davide Nunziante, Gianluca Verna, Guido D’Aniello, Antonio Manzo, Vincenzo Credendino, Carmelo Prestisimone e Gianluca Iavarone.

Interverranno inoltre all’evento: Gigi e Ross, Angelo Di Gennaro, Kekko D’Alessio, Francesco Montervino, Valter De Maggio, Mimmo Malfitano, Francesco Modugno, l’allenatore Gigi De Canio e tanti altri.

Non mancheranno attrazioni per grandi e piccoli: il biglietto d’ingresso simbolico di €3 consentirà al pubblico di vivere una giornata entusiasmante e preziosa per i bambini più bisognosi.