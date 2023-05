La lettera di Ferrara a Maradona: «L'attesa è finita»

«Ogni anno il Dieci Maggio c'è l'usanza, per noi a Napoli di onorare lo scudetto. Ognuno deve fare la creanza, ognuno deve avere 'stu pensiero. Quest'anno, come a Totò nella Livella, è capitata un'avventura, l'avrai sentito dire, Diego, anche se riposi, in fondo non sta passando sotto silenzio. L'attesa è finita. Questo è il rumore che fa la gioia». È un passaggio della lettera che Ciro Ferrara, difensore del Napoli che 33 anni fa aveva vinto lo scudetto numero 2, dedica all'ex compagno, sicuro che dall'alto guardi lo spettacolo nello stadio che porta il suo nome. Nello speciale DAZN disponibile da oggi in app, 'Caro Diego l'attesa è finita, questo è il rumore che fa la gioia', Ciro - commentatore dell'emittente - percorre le strade di Napoli parlando col Pibe de Oro, ricordando i successi calcistici, ma soprattutto i tratti culturali: il monaciello, San Gennaro, la scaramanzia e la fede.