Turismo: il primo weekend di dicembre tra luci e ombre. Ancora bene i musei campani, con Pompei e Caserta nella top 3 nazionale e Sant’Elmo-Musap al sesto posto nella classifica dei siti culturali più visitati. Disagi e traffico, però, per l’arrivo di centinaia di bus alle soglie del centro città. Maxi-ingorgo da centinaia di pullman in via Marina e ressa al murale di Maradona dove i residenti chiedono l’istituzione di una Ztl, una zona a traffico limitato. Folla anche a San Gregorio Armeno (dove anche ieri è stato in vigore il senso unico pedonale a salire da San Biagio dei Librai) per un flusso da “mordi e fuggi”, come da tradizione del turismo natalizio caratterizzato da visite di prossimità, in arrivo da Campania e dintorni.

APPROFONDIMENTI Garcia e l'improvvisa “scoperta” di Napoli e del Mito Maradona Napoli, il senso (pedonale) a questa storia Maradona, annunciata una fiaccolata in occasione del compleanno del Diez

Flussi che, però, si misurano con i 200mila vacanzieri previsti da associazioni di categoria e Comune all’ombra del Vesuvio per il solo weekend dell’Immacolata. Anche i musei cittadini, non a caso, sono tra i primi in Italia, secondo i dati diffusi ieri dal Mic, in occasione della domenica gratis alle sale d’arte. Grandi risultati e congestione.

«I musei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura statali chiudono l’anno con un’altra importante affluenza di pubblico nella domenica al museo di dicembre - le parole del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - Un risultato che conferma il legame dei visitatori italiani e stranieri verso quell’elemento identitario forte, rappresentato dal patrimonio di arte e bellezza della Nazione.

Un dato che testimonia la bontà dell’iniziativa che abbiamo confermato e potenziato con ulteriori 3 date simboliche come 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre. Il mio ringraziamento va alle lavoratrici e ai lavoratori che con professionalità hanno assicurato l’apertura e l’accoglienza anche in questa giornata. Accolgo, infine, con particolare piacere la crescita degli ingressi alla Galleria Nazionale di Arte Moderna dove, dal 15 novembre, è aperta la mostra su Tolkien». Di seguito, la classifica del Mic: Colosseo e Anfiteatro Flavio 19.772; Reggia di Caserta 14.038; Pompei 12.136; Pantheon 11.889; Uffizi 9.412; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 9.135; Foro Romano e Palatino 8.033 Villae - Villa d’Este 7.008; Palazzo Reale di Napoli 6.994; Galleria dell’Accademia di Firenze 6.094; Musei Reali di Torino 5.652; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 5.632; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 5.618; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo 5.166; Certosa e Museo di San Martino 5.151; Villae - Villa Adriana 4.309; Mann di Napoli 4.200; Palazzo Barberini 2.767; Palazzo Ducale di Mantova 2.505; Parco archeologico di Ercolano 2.136; Paestum e Velia 2.042; Galleria Borghese 1.930; Gallerie dell’Accademia di Venezia 1.925; Museo di Capodimonte 1.860.



Nonostante i 33 posti per bus turistici concessi dal porto e le tariffe di pagamenti attivate dal Comune, dopo la mediazione avvenuta nei giorni scorsi grazie all’Autorità portuale e all’assessorato alla Mobilità di Edoardo Cosenza, la ressa di bus in via Marina ieri ha raggiunto livelli record. Su entrambi i lati dell’arteria cittadina affacciata sul mare. Migliaia di turisti scaricati, a piedi, prima del centro storico, a partire dall’incrocio da via Marina con il Carmine. Chiusa poi la via di collegamento tra piazza Municipio e via Acton per l’importante villaggio della Coldiretti, con un evento di rilevanza nazionale. Disagi e traffico anche al Vomero, specie in piazza degli Artisti. Da qui, causa bancarelle natalizie, non si arriva più in via Merliani, con svolta obbligatoria verso destra.