Le star amano Napoli: l'ex Spider-man Andrew Garfield ai Quartieri Spagnoli

Robert De Niro, Keanu Reeves e ora anche Andrew Garfield. L’attore ha trascorso alcuni giorni a Napoli insieme all’amico di sempre, il mercante d'arte Vito Schnabel, figlio dell'artista Julian Schnabel, che già lo scorso anno gli fece scoprire il mare di Ischia e della costiera.

Stavolta l’ex «Amazing Spider-man» si è fatto convincere a visitare il capoluogo campano sulla scia della vittoria del terzo scudetto, così dopo una passeggiata in scooter tra i vicoli, un caffè in piazza Trieste e Trento e una pizza da Concettina ai tre Santi al rione Sanità, il gruppo – insieme alla fidanzata di Schnabel e a Ciro Oliva - ha fatto tappa ai Quartieri Spagnoli per una foto davanti al murale di Maradona.

Ieri sera invece avvistato alla Taverna Anema e Core di Capri.